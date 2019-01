© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In caso di addio di Elseid Hysaj il Napoli, scrive 'Tuttosport', andrà all'assalto di Manuel Lazzari della SPAL. Difficile che il terzino albanese, nonostante le parole del suo procuratore (clicca in basso per leggerle), possa andare via a gennaio, ma per giugno le probabilità sono piuttosto alte e il laterale in forza al club di Ferrara piace molto al ds Giuntoli.