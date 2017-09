Napoli, idea Subasic per l'eredità di Reina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport rivela che Giuntoli, a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, è già alla ricerca di un rinforzo per la porta del Napoli: la situazione di Reina, in scadenza a giugno 2018, costringe infatti gli azzurri a guardarsi in giro alla ricerca di un sostituto all'altezza delle ambizioni del club. Il croato Danijel Subasic, in odore di addio dal Monaco, potrebbe essere una soluzione interessante.