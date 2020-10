Napoli, ieri è finito il ritiro forzato: oggi è attesa la decisione del Giudice Sportivo

vedi letture

E' terminata la bolla. Ieri gli azzurri hanno potuto tornare a casa, grazie anche alla riduzione dei tempi in quarantena, chiudendo così il ritiro forzato tra stanza d'albergo e campo d'allenamento, dopo la decisione delle autorità sanitarie locali che hanno decretato la fine dell'isolamento fiduciario del gruppo squadra: "La UOPC Capua dell’Asl di Caserta, sulla base delle nuove disposizioni e in seguito all’ultimo tampone risultato negativo, ha decretato la fine dell’isolamento fiduciario del gruppo squadra presso il Training Center e quindi si torna tutti a casa!", la comunicazione del club partenopeo sui suoi canali social, dopo oltre una settimana che è servita ad assicurarsi di non avere altri positivi dopo la sfida con il Genoa.

In giornata invece è previsto il verdetto del Giudice Sportivo, dopo un'ulteriore settimana per raccogliere i documenti e valutare la situazione, in merito a Juventus-Napoli. L'ipotesi più accreditata sembra essere il rinvio, anche perché in queste settimane in tanti a partire dal Ministro dello Sport e quello della Salute hanno ribadito che il protocollo stesso prevede - in casi eccezionali, come poteva essere l'incrocio col Genoa diventato un focolaio - provvedimenti delle autorità locali che hanno l'ultima parola sulla tutela della salute pubblica, ed in questo caso il club partenopeo presenta i documenti di ASL e Regione. Anche per questo, in caso di esito diverso evidentemente per non creare un precedente in Serie A, il club di De Laurentiis ha già anticipato che è pronto a percorrere tutti i gradi di giudizio.