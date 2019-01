Napoli, ieri sera incontro Giuntoli-Cagliari per Barella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli non molla la presa su Nicolò Barella e secondo quanto riportato da Il Mattino nella serata di ieri c'è stato un incontro a Milano tra Cristiano Giuntoli e gli emissari del Cagliari per il centrocampista. Il giocatore e il suo agente Beltrami hanno espresso da tempo il gradimento per la maglia azzurra, il presidente sardo Giulini però non fa sconti.