Napoli, ieri summit Giuffredi-Ancelotti-Giuntoli: tutto chiarito su Hysaj

Ultime sul Napoli. Ieri a Castel Volturno è andato in scena un colloquio tra il ds Cristiano Giuntoli e l'agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi. Prima, però, il procuratore ha incontrato il tecnico Carlo Ancelotti: Il Mattino in edicola scrive che s'è trattato di un faccia a faccia in cui il mister azzurro ha chiarito con Giuffredi di non aver messo da parte l'albanese. Anzi, l'ex terzino dell'Empoli è ritenuto un punto di forza. Dunque, rientrano le minacce di addio che pure Giuffredi aveva ventilato nei giorni passati. E torna il sereno.