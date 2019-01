© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo per il futuro per il Napoli, che si è assicurato il giovane classe 2001 del Pordenone, Pier Francesco Bertoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore si aggregherà alla Primavera e arriverà in prestito per un anno e mezzo con diritto di riscatto fissato per l'estate 2020.