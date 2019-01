In questo inizio 2019 il Napoli di Carlo Ancelotti punterà forte sulle coppe. A partire dall'Europa League che entrerà nel vivo da febbraio, considerando l'accoppiamento morbido con lo Zurigo forse pure da marzo con gli ottavi di finale, ed anche la Coppa Italia, andando a caccia della sesta vittoria della storia partenopea nella coppa nazionale. Entrambe le competizioni nella scorsa stagione sacrificate da Sarri sull'altare della lotta alla Juventus in campionato.

Proprio con la Coppa Italia riprenderà il calcio giocato con la prima gara del 2019. Cambio di regolamento in questa edizione, con il sorteggio tra club di A per stabilire il fattore campo, che ha stabilità che il Napoli avrà il vantaggio di poter ospitare al San Paolo il Sassuolo negli ottavi di finale. Il 13 gennaio, dunque gli azzurri scenderanno in campo a caccia dei quarti di finale. Proiettandosi più avanti nel tabellone, l'eventuale quarto dei partenopei sarebbe contro la vincente di Sampdoria-Milan in gara unica e con il sorteggio che stabilirà la sede. Nel lato sinistro del tabellone degli azzurri ci sono anche Lazio-Novara e Inter-Benevento mentre dall'altro lato possibili incroci Roma-Fiorentina e Juventus-Atalanta, gare uniche sempre con sede da sorteggiare.