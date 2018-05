© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivano conferme sull'interesse del Napoli per André Gomes, dopo i rumors circolati negli ultimi giorni. Secondo quanto riferito da Radio Crc, il centrocampista classe '93 del Barcellona vuole ritrovarsi dopo l'ultimo anno in cui ha giocato poco e può partire pure in prestito per rivalutarlo (gli spagnoli lo pagarono 35 milioni di euro più 20 di bonus). Il Napoli lavora ad un diritto o obbligo da esercitare dopo due anni, lo stesso giocatore accetterebbe la destinazione partenopea.