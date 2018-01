Napoli, il Barça ci aveva provato per Insigne prima di Coutinho

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non solo Philippe Coutinho, il Barcellona aveva guardato anche in Italia per rinforzare la propria trequarti. Tra le idee della dirigenza blaugrana, c'era infatti il solito Lorenzo Insigne. Come riporta Sky Sport, tra i due club ci sarebbero stati dei contatti, ma gli azzurri non hanno mai voluto aprire una trattativa.