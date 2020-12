Napoli, il Barcellona inserisce Junior Firpo tra i cedibili: azzurri interessati

Junior Firpo, talento che il Barcellona acquistò per 18 milioni di euro nel 2019, adesso è sul mercato e il Napoli ci pensa. Gli azzurri non vogliono svenarsi, ma l'acquisto dell'esterno potrebbe risolvere problemi futuri e valere come un vero e proprio colpo in vista della prossima stagione. Ecco perché Giuntoli non perde di vista l'obiettivo, con l'entourage del giocatore a caccia di una nuova avventura e i partenopei che potrebbero presto farsi tentare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.