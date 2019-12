© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La stagione difficile del Napoli potrebbe avere influssi anche sulle prossime sessioni estive di mercato. In particolare, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe pronto ad inserirsi per riportare in Spagna Fabian Ruiz. Un inserimento che dovrebbe portare nel giro delle prossime settimane ad una offerta ufficiale per l'ex Betis che nel frattempo ha continua a tenere in stand-by la trattativa per il rinnovo con il club partenopeo.