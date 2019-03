Napoli, il Bayern Monaco punta Koulibaly

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il Bayern Monaco punta Koulibaly", si legge sulle colonne de Il Mattino. Nei giorni scorsi, si legge, il club tedesco ha contattato il Napoli per il difensore senegalese. Tutto rimandando al termine della stagione, con i tedeschi che torneranno all'assalto con una super proposta da 110 milioni di euro. Probabilmente non basteranno, l'impressione è che per la prossima estate il difensore del Napoli sarà intoccabile, anche perché lo stesso giocatore non spinge per la cessione.