Napoli, il Boca abbassa le pretese per Almendra: affare possibile

Il Mattino oggi in edicola spiega che il Napoli piazzerà una nuova offerta per Agustin Almendra del Boca Juniors. Gli Xeneizes hanno aperto a un piccolo ribasso, non al di sotto dei 28 milioni di euro. Gli azzurri non alzano la protesta sopra ai 23. Intanto in queste ore Marko Rog deciderà il suo destino: prestito verso il Siviglia con diritto e non obbligo di riscatto.