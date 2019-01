Napoli, il Boca fa muro per Almendra: trattativa si riaprirà in estate

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Boca Juniors continua a fare muro per Agustín Almendra, giovane centrocampista argentino (19 anni da compiere a febbraio) che il club azzurro ha individuato da tempo come possibile colpo per il futuro. La valutazione è venti milioni di euro ma - scrive Il Mattino - il club sudamericano non intende trattare per questa sessione di mercato: fermata la trattativa che, dunque, potrebbe riaprirsi per il mese di giugno.