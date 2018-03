Napoli, il Borussia Moenchengladbach su Younes

L'Ajax ha comunicato l'esclusione, per le prossime due settimane, di Amin Younes, esterno tedesco che ha firmato con il Napoli non più tardi dello scorso gennaio. Il calciatore sta cercando disperatamente di liberardi dall'accordo contrattuale con gli azzurri perché sulle sue tracce c'è il Borussia Moenchengladbach che lo riporterebbe in Germania. Probabile che il Napoli possa optare per una cessione, pur aspettando l'eventuale rescissione contrattuale.