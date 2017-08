Napoli, il Cagliari in pressing per Pavoletti. Sullo sfondo il Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I rinnovi e le cessioni rappresentano in casa Napoli la priorità di Giuntoli, chiamato a sfoltire l’organico. Pavoletti - sottolinea il Corriere del Mezzogiorno - gradirebbe il ritorno al Sassuolo ma non bastano i probabili trasferimenti di Iemmello al Benevento e Matri al Parma, dovrebbe partire anche Falcinelli per consentire all’ex Genoa di trovare continuità nel tridente di Bucchi. Il Cagliari intanto è pronto a coprire con Pavoletti il vuoto lasciato da Borriello, passato alla Spal. Le opzioni sono due: prestito secco con il club sardo che si accolla l’intero ingaggio del giocatore, oppure oneroso con diritto di riscatto fissato a una cifra vicina ai 15 milioni di euro.