© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aggiornamenti sull'asse di mercato tra Cagliari e Napoli per Marko Rog direttamente da Sky Sport. Il centrocampista del Siviglia in prestito secco fino a giugno dal dalla squadra di Ancelotti, infatti, è fortemente voluto dal club sardo. Da segnalare, in questo senso, l'incontro di oggi tra il direttore sportivo rossoblù Marcello Carli e l'agente del calciatore croato, che tornerà a disposizione del Napoli all'inizio della prossima stagione.