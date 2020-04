Napoli, il Chelsea all'assalto di Mertens ma De Laurentiis spera ancora

Il Chelsea si muove concretamente per Dries Mertens che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Napoli. I Blues dovranno sostituire Giroud ormai da tempo in odore di cessione al termine dell'attuale accordo, e il belga è in cima alla lista dei desideri dei londinesi, pronti a sfida De Laurentiis a colpi di milioni di sterline. Il giocatore sta considerando ogni ipotesi che non sia un'altra squadra in Italia, senza scartare assolutamente il rinnovo con la squadra di Gattuso. I tempi delle decisioni sono vicini, e il Napoli spera ancora. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.