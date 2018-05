Napoli, il Chelsea cerca lo sconto per Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

De Laurentiis resta irremovibile: per prendersi Sarri, bisogna pagare gli 8 milioni della sua clausola rescissoria. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, però, il Chelsea di Abramovich avrebbe avanzato un'offerta cercando lo sconto: 4 milioni per rescindere il contratto del tecnico. Niente da fare: il patron non considera sufficiente la proposta e continua ad attendere il pagamento dell'intera clausola. Lo riporta TuttoNapoli.net