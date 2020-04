Napoli, il Chelsea non molla Mertens: riprendono i contatti per arrivare a Kean

Nonostante De Laurentiis abbia voluto mandare un messaggio a Mertens acquistando la sua maglia per beneficenza pagandola ben 15mila euro, le sirene di mercato per il belga non si fermano, soprattutto quelle provenienti dall'Inghilterra con il Chelsea prontno a mettere sul piatto una ricca offerta. Cosa succederà è difficile da dirsi adesso, anche perché il rinnovo non sembra cosa facile con gli azzurri che si stanno provando a cautelare ravvivando i contatti con Mino Raiola per Moise Kean, in uscita dall'Everton. Ancelotti vorrebbe portarsi in Inghilterra sia Allan che Lozano e non è detto che un'operazione più ampia non possa portare a un maxi scambio che metta tutte le parti d'accordo. Ovviamente con conguaglio in favore del club partenopeo. A riportarlo è Il Corriere di Mezzogiorno.