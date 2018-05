Napoli, il Chelsea prepara l'offerta per Sarri. Che chiede garanzie ad ADL

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Mattino oggi in edicola fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri, tecnico del Napoli. Aureli oDe Laurentiis prepara l'incontro previsto dopo il 21 maggio e pensa a un ritocco dell'ingaggio. Il Chelsea intanto prosegue i contatti con l'agente Pellegrini ma per ora non vuole pagare una clausola. Tra aumento di stipendio e garanzie sulle operazioni future: Maurizio punta a calciatori più esperti. Non chiederà Iniesta o Ronaldo ma non è contento dei vari Ounas e Rog. Da Londra, però, arriverà presto l'offerta formale per portare Sarri al Chelsea.