Napoli, il Chelsea punta Sarri: pronti 5mln a stagione più bonus

Lo riporta Tuttosport in edicola questa mattina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nome di Maurizio Sarri riecheggia spesso e volentieri dalle parti di Stamford Bridge. Stando a quanto riportato da Tuttosport, nella testa del patron Abramovich sta prendendo sempre più quota l'allenatore del Napoli per rimpiazzare Antonio Conte sulla panchina del Chelsea. Nel corso di questa settimana Alessandro Pellegrini, da sempre avvocato, manager e braccio destro di Sarri, è stato avvistato a Londra, dove avrebbe avuto un colloquio con la dirigenza dei Blues. Sarebbe già pronto un ingaggio importante per l'allenatore di Figline Valdarno: cinque milioni netti più bonus, oltre agli otto milioni che il patron sarebbe disposto a sborsare per strapparlo al Napoli grazie alla clausola rescissoria presente nel suo contratto.