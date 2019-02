Napoli, il Chelsea su Insigne in caso di addio ad Eden Hazard

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stando al London Evening Standard, per il futuro dell'attacco del Chelsea, che potrebbe perdere Hazard a giugno, ci sono un paio di ipotesi. Se il Real Madrid affondasse il colpo per il belga, il fratello Thorgan, al Borussia Monchengladbach, sarebbe una idea. L'alternativa invece porterebbe a Napoli, in particolare a Lorenzo Insigne. Sarri lo riabbraccerebbe di buon grado visto il rendimento avuto sotto la sua guida in azzurro, da capire se i partenopei se ne priverebbero volentieri.