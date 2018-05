Napoli, il City su Jorginho grazie al Manchester United

Nelle ultime ore si è parlato di un forte interesse del Manchester City di Guardiola per Jorginho. Il Napoli ha chiesto 60 milioni di euro, cifra che per il momento ha scoraggiato i Citizens. Come riporta Il Manchester Evening News, in Inghilterra il regista azzurro piace anche al Manchester United, ma l'interesse dei Red Devils al momento è scemato, per questo motivo il City si è fatto sotto con insistenza.