Due italiani pronti a tornare in patria durante la sessione invernale di mercato. Mario Balotelli e Matteo Darmian. Il primo è praticamente fuori rosa al Nizza, mentre il terzino è ai margini del progetto del Manchester United. Come si legge sulle colonne de La Stampa il Napoli riflette su un ingaggio di SuperMario, mentre il terzino ex Toro piace a Inter e Lazio.