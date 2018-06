Napoli, il Corriere del Mezzogiorno: “Rui Patricio non convince"

© foto di Federico De Luca

Rui Patricio non convince Ancelotti e De Laurentiis vorrebbe garanzie legali per cautelarsi in caso d’azioni di rivalsa dello Sporting Lisbona. Lo spiega questa mattina il Corriere del Mezzogiorno, facendo un punto sui portieri in casa Napoli. Il Wolverhampton, gestito da Jorge Mendes, è in questo momento in vantaggio per Rui Patricio, il Napoli ha accelerato i contatti con Leno e tiene sempre viva la pista Areola. L’intermediario Fabio Parisi è al lavoro, nei giorni scorsi è stata presentata una nuova offerta, Leno ha una clausola di 28 milioni di euro ma il Bayer Leverkusen ha già acquistato il sostituto: Hradecky dall’Eintracht Francoforte e quindi potrebbe abbassare le proprie pretese.