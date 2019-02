© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricevuto il capitano Marek Hamsik, per cui l'operazione dovrebbe essere ai dettagli, il Dalian voleva continuare a fare compere in casa Napoli. A riferirlo è Tuttosport, secondo cui i cinesi hanno tentato il doppio colpo, chiedendo anche Dries Mertens ad Aurelio De Laurentiis. L'idea del Dalian era quella di offrire un contratto triennale da 15 milioni a stagione al belga, ma hanno trovato il solito ostacolo: la richiesta da 25 milioni cash da parte della società partenopea. E, in questo caso, non se n'è fatto nulla.