Napoli, il Dalian rimescola l'accordo: colpo di scena per l'addio di Hamsik

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marek Hamsik resta a Napoli, per ora. Ieri è arrivato un altro colpo di scena, poche ore dopo il saluto del capitano alla squadra in una festa a sorpresa in un locale di Posillipo. E' saltata infatti - almeno per il momento - la trattativa tra il Napoli e il Dalian Yifang. Irritato non poco di fronte ad un cambiamento dei termini negoziati, ADL dopo un paio di giorni in attesa ha deciso di rendere pubblico lo stato di una trattativa che ha catalizzato l'attenzione della tifoseria azzurra e non solo, chiarendo con decisione alla controparte che l'affare può concludersi solo alle condizioni stabilite dal Napoli.

Al di là delle garanzie bancarie che non convincevano del tutto e dell'accordo sulla rateizzazione dei 20mln di euro, il Napoli ha interrotto i discorsi al rimescolamento anche della formula col passaggio che da definitivo è diventato 'temporaneo' con delle condizioni sul riscatto. Considerando il mercato cinese aperto fino a fine mese ed il manager di Hamsik al lavoro per far rimodulare l'offerta, al momento è impossibile usare la parola fine, ma il Napoli non intende spostarsi dagli accordi precedentemente raggiunti. Per il club l'affare è saltato, ma anche in chiusura di mercato - a fronte della promessa fatta al capitano - il giocatore potrebbe essere ceduto qualora il Dalian presentasse davvero l'offerta scritta nei termini concordati verbalmente nei giorni scorsi. Per il momento il Napoli dovrebbe escludere il capitano dalla trasferta di Firenze, anche se fino a ieri s'è allenato a Castel Volturno normalmente, come se non ci fosse in corso una trattativa che lo riguarda da 30mln di euro in tre anni, ma che in queste ore si ritroverà a disfare la valigia pronta già da un paio di giorni.