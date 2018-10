Napoli, il degrado del San Paolo fa il giro d'Europa

Brutta figura per il Napoli ed i suoi tifosi. In un video pubblicato sul suo profilo Twitter infatti, l'inviata della BBC Melissa Reddy ha mostrato tutti i limiti del San Paolo, un impianto vecchio ed in pessime condizioni che nel 2018 non regge il paragone con gli stadi europei. Ricordiamo che lo stadio è ancora di proprietà del Comune, con diatribe continue fra il sindaco De Magistris ed il patron azzurro De Laurentiis, con il comune che non vuole cedere l'impianto.

Stadio San Paolo... pic.twitter.com/oUfR729ZsG — Melissa Reddy (@MelissaReddy_) 2 ottobre 2018