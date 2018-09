Napoli, il dott. De nicola: "Ghoulam, venerdì l'ok del professor Mariani"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Alfonso De Nicola, medico sociale del Napoli, facendo il punto sui giocatori infortunati: "Ghoulam? Il professor Mariani deve dare l'ok definitivo per l'utilizzo. Faouzi sta andando molto bene nella fase di recupero, contrariamente a quanto accaduto dopo il secondo infortunio. I problemini avuti, con un altro intervento a fine giugno, sono stati risolti ed è vicino al recupero totale per poi allenarsi con la squadra. Poi dovrà raggiungere la condizione e spetterà all'allenatore capire come utilizzarlo. Convocato per la Juve? Potrebbe accadere se Mariani tra due giorni, quando lo vedrà, dirà che la frattura è consolidata, può allenarsi e darà l'ok. Per quella data poi potrebbe avere la condizione. Bisogna anche frenarlo perché lui vuole bruciare i tempi. Ancelotti non vede l'ora di averlo e siamo tutti qui che cerchiamo di fare le cose con razionalità. Diciamo fine settembre per la convocazione.