Napoli, il ds Giuntoli: "L'atteggiamento di Ancelotti ha fatto la differenza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A pochi istanti dal fischio d'inizio, in diretta a Sky Sport, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha analizzato i temi del match contro il Liverpool:

Sull'importanza di Ancelotti:

"Carlo ha dato grandi motivazioni e consapevolezza. Questo tipo di approccio è stato importante, ha fatto la differenza in alcune partite".

Cosa vi aspettate dal Liverpool? Come si battono gli inglesi?

"Se loro sono molto aggressivi a centrocampo e la linea non li segue possiamo giocare tra le linee, altrimenti possiamo attaccare lo spazio".

In Premier il Liverpool ha subito pochissimi gol, invece in Champions la difesa dei Reds fatica di più...

"Non mi so dare una spiegazione tattica, giocano sempre allo stesso modo. Un motivo ci sarà ma so che loro puntano molto sul campionato, ci tengono in maniera particolare alla Premier".

Sarri ha battuto Guardiola sabato...

"Ho visto un Chelsea diverso, ha aspettato il City ed è ripartito. Non è usuale per Maurizio, non sarà contento per la prestazione ma per il risultato sì. L'atteggiamento in campo dipende molto dagli avversari.