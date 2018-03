Napoli, il duello riparte: col Sassuolo senza il capitano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nazionali ormai alle spalle e concentrazione altissima dalle parti di Castel Volturno. Il Napoli sarà di scena sul campo del Sassuolo, dove l'anno scorso a conti fatti perse il secondo posto e la Champions diretta nel finale di stagione, per superare - almeno per qualche ora - la Juventus e mettergli pressione nella gara contro il Milan. Calendario alla mano uno dei pochi turni sulla carta da poter sfruttare per i partenopei per tentare l'aggancio prima dello scontro diretto.

Il Napoli ci proverà quasi sicuramente senza Marek Hamsik. Il capitano ha sfruttato la sosta ed il problema muscolare per operarsi alle tonsille che lo tormentavano da un bel po' e solo ieri è tornato ad allenarsi in parte in gruppo. Svolgendo differenziato a due giorni dal match e considerando che è stato fermo una decina di giorni, è quasi impossibile immaginarlo in campo dal primo minuto, ma potrebbe rientrare tra i convocati anche perché ha svolto con i compagni la parte tattica per affrontare il Sassuolo. A partire titolare dovrebbe essere Piotr Zielinski, da tempo dodicesimo uomo di Sarri e che ha sostituito già Hamsik al 20' nell'ultima gara col Genoa. Il polacco è tornato carico dalla nazionale, dopo l'eurogol-vittoria al 92' nel 3-2 che è valso la vittoria contro la Corea del Sud. Nessun dubbio invece sulla presenza di Hysaj: l'allarme per il colpo subito in nazionale è rientrato appena tornato a Castel Volturno, allenandosi subito con i compagni. Sarri confermerà per il resto i soliti, ma presto potrebbe essere costretto a rivedere qualcosa considerando che i diffidati infatti iniziano ad essere tanti: domani sono a rischio squalifica Albiol, Mertens, Koulibaly, Jorginho e Mario Rui.