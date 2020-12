Napoli, il fascino della Juve non basta: Milik non può permettersi di aspettare fino a luglio

vedi letture

La Juventus pensa ad Arek Milik ma solo in vista di un acquisto a parametro zero. Il fascino della Vecchia Signora è forte, ma il giocatore vorrebbe tornare in campo già a partire da gennaio con l'intento di conquistarsi un posto per l'Europeo, attualmente in bilico. Per questo al momento il polacco attende una proposta che gli permetta di tornare protagonista, con la Roma che avrebbe già un accordo da ottobre ma che ora non ha fretta e con la Fiorentina che potrebbe garantirgli visibilità ma che non ha da offrire la lotta al vertice e un ingaggio superiore ai 4 milioni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.