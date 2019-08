Napoli, il fratello di Llorente incontra Giuntoli: prove di chiusura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel pomeriggio è atteso a Napoli Jesus Llorente, fratello dell'attaccante Fernando che dovrebbe firmare a breve l'accordo con gli azzurri viste le difficoltà per arrivare a Icarci. Nella giornata di oggi infatti dovrebbe scadere il termine ultimo per l'attesa al numero 9 interista e nel frattempo Giuntoli a Castelvolturno cercherà di far quadrare gli ultimi dettagli per poi chiudere con l'ex Juventus. Biennale a 2,5 milioni di euro ed ecco la spalla di lusso per Milik che potrà apprendere tanto da un giramondo che negli ultimi anni si è dilettato tra Premier e Champions League. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.