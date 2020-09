Napoli, il fratello di Osimhen svela il retroscena: "Ha rifiutato lo United perché rispetta Ighalo"

Il fratello di maggiore di Victor Osimhen è intervenuto ai microfoni di Complete Sports, quotidiano nigeriano. Durante l'intervista Andrew ha svelato un curioso retroscena di mercato: "È vero, lo United voleva acquistare mio fratello, ma lui rispetta troppo Ighalo e non voleva competere con lui per una maglia da titolare. Non era pronto per sfidare il connazionale", ha confermato Andrew.