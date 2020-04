Napoli, il futuro di Callejon dipende dalle ultime partite. Addio opzione più probabile

vedi letture

Il futuro di Jose Maria Callejon sembra essere sempre più lontano da Napoli. Secondo quanto riportato da AS al momento quella del suo addio è l'opzione più probabile. L'esterno ha offerte dalla Spagna e con il Napoli non ci sono stati nuovi incontri per il rinnovo, anche se De Laurentiis vorrebbe farlo prolungare. L'agente del calciatore non ha escluso questa possibilità ma molto dipenderà dalle ultime partite di questa stagione, sempre che si possano giocare".