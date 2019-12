© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Josè Maria Callejon è ancora un rebus. Il giocatore è uno dei leader del Napoli, la maglia azzurra è una seconda pelle (arrivato nel 2013, 321 presenze e 79 gol): come si legge sulle pagine de Il Mattino il suo contratto scadrà al termine della stagione e ad oggi non ci sono le condizioni per rinnovare. Per questo motivo l'attaccante spagnolo, che a 33 anni può ancora dire la sua, sta iniziando a guardarsi intorno.