Napoli, il futuro di Callejon in bilico. Suso il sostituto naturale

© foto di Federico De Luca

Mertens, Albiol, Callejon, Jorginho, Koulibaly. Cinque grandi protagonisti del ciclo di Maurizio Sarri potrebbero lasciare Napoli nella prossima finestra di mercato, rendendo così fondati i timori del mister toscano, preoccupato dal ridimensionamento della squadra. Secondo Il Mattino, Mertens è tentato da una nuova avventura, che potrebbe essere possibile anche in virtù di una clausola (28 milioni) valida per l'estero molto bassa e facile da pagare per i top club. Anche Callejon potrebbe fare le valigie: lo spagnolo si è rivalutato a Napoli, trovando anche quella continuità che gli è mancata in passato a Madrid. In entrata, oltre a Inglese, Vinicius e Ciciretti, i partenopei stringono per Rui Patricio e continuano a seguire Suso, il sostituto naturale di Callejon.