Napoli, il futuro di Hamsik tra Cina, Giappone e Germania

Marek Hamsik resta tra gli indiziati a salutare Napoli a fine stagione. Tuttosport scrive che il capitano è prossimo al passo d'addio, a giugno potrebbe trasferirsi in Cina o in Giappone se non arrivasse al club azzurro una buona offerta dalla Germania. Per questo il ds azzurro Cristiano Giuntoli lavora per rinnovare il centrocampo: piace sempre Stanislav Lobotka, 24enne slovacco del Celta Vigo, e Sofian Kiyine, 21enne marocchino del Chievo.