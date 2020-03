Napoli, il futuro di Meret è in bilico. Se parte tutto su Sirigu

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel corso della prossima sessione di mercato il Napoli si interrogherà sul futuro di Alex Meret, finito in panchina per ordine di Gattuso, che gli ha preferito la tecnica e l'esperienza di Ospina. Nel caso in cui il tecnico dovesse confermare la decisione di non affidargli la titolartià, l'addio sarebbe tutt'altro che impossibile. In caso di separazione, ecco che gli azzurri punterebbero subito su Salvatore Sirigu in uscita dal Torino.