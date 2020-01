© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intrigo Dries Mertens: oggi non si muove, domani chissà. Sull'attaccante del Napoli fa il punto il Corriere dello Sport: il belga non ha mai chiuso le porte al rinnovo e in azzurro resterebbe volentieri, per quanto il discorso sia al momento ancora molto complicato. A parametro zero, c'è la fila: ci pensano l'Inter, la Roma, il Chelsea e anche il Monaco. Il club del Principato, nello specifico, gli avrebbe proposto un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione.