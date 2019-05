© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La partenza improvvisa del portiere David Ospina per la Colombia, per problemi di famiglia, ha fatto sì che si siano aperti scenari di mercato anche per lui, visto che non ha raggiunto le 25 presenze previste sul contratto per il riscatto obbligatorio a 4 milioni per il Napoli. Ancelotti - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si è già esposto, dicendo che Ospina resterà al Napoli. Ma De Laurentiis a questo punto vuole ridiscutere il costo del cartellino con l’Arsenal. Ecco perché ora la situazione del portiere sudamericano torna il ballo.