Napoli, il genoano Romero potrebbe essere la contropartita per Milik alla Juventus

Visto che il prossimo mercato potrebbe slittare a fine agosto-settembre se si concluderanno i campionati in estate, per la Juventus c'è tutto il tempo trovare un compromesso col Napoli per il passaggio di Arkadiusz Milik, uno dei primi obiettivi di Paratici per la fase avanzata, specie alla luce di un contraggo in scadenza a giugno 2021. Per una questione di costi, il difensore argentino Cristian Romero (ora in prestito al Genoa; c’è anche l’Atalanta su di lui), potrebbe fare al caso degli azzurri, forse anche più di Federico Bernardeschi e Daniele Rugani. L'argentino potrebbe essere la giusta contropartita per convincere De Laurentiis secondo quanto scrive oggi De Laurentiis.