Napoli, il grande enigma si chiama Mertens: l'Inter e il Monaco non mollano

Il Napoli ha già presentato la propria offerta di rinnovo a Dries Mertens: due anni di contratto a 4 milioni netti a stagione, più 2 milioni al momento della firma e 500mila per bonus legati a gol e piazzamenti. Le chiacchiere con De Laurentiis però si sono interrotte prima della firma e ora dunque resta tutto in ballo. Al telefono le parti si riaggiornano, ma la questione è una di quelle da affrontare occhi negli occhi. L'Inter ha colto la situazione di stallo per far arrivare, attraverso gli amici, alcuni messaggi al belga che tra l'altro piace ancora, e molto, anche al Monaco. L'attaccante negli ultimi giorni ha pensato a questa possibilità, a cambiare per effettuare una nuova esperienza, ma ancora nulla è deciso. Ovviamente la risposta definitiva del giocatore determinerà anche le mosse di Giuntoli per l'attacco, che prima di muoversi concretamente, attende di conoscere la volontà di "Ciro". A riportarlo è Il Corriere dello Sport.