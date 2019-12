© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti-Napoli, è finita. L'avventura iniziata il 21 maggio dello scorso anno nelle prossime ore raggiungerà il suo epilogo. Esonero, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto: sono tre le strade percorribili.

Lo strappo - Il momento di rottura tra l'allenatore e il patron partenopeo, secondo quanto scrive oggi Il Mattino, sarebbe stato la gestione dell'ammutinamento, con De Laurentiis che imputa ad Ancelotti la scarsa leadership mostrata nello spogliatoio in quei minuti concitati. Così non è stato, serve cambiare qualcosa per non gettare al vento un'intera stagione e la gara con l'Udinese è stata il vero spartiacque: il mister sapeva che quello di sabato era un test decisivo e lo ha fallito, dando l'impressione di non poter più riuscire a governare la barca. Ormai non ci sono più i margini per ricucire lo strappo, probabilmente neanche la voglia.