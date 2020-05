Napoli, il Gremio apre all'addio di Everton: ora inizierà la trattativa per tagliare i costi

vedi letture

Il Gremio ha dato il permesso al Napoli di parlare con Everton per l'eventuale approdo in azzurro dell'attaccante brasiliano. Una trattativa vera e propria non è ancora partita, ma l'apertura da parte del club sudamericano è decisiva per provare a trovare un'intesa sul talento 24enne della Nazionale verdeoro. La richiesta per acquistarlo è superiore ai 25 milioni di euro e De Laurentiis sta valutando tutte le variabili possibili, compresi i costi accessori e quelli relativi all'ingaggio e ai diritti d'immagine del calciatore. La perlustrazione è appena cominciata, ma le telefonate continue da parte del management napoletano verso il Gremio, potrebbero presto portare i primi frutti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.