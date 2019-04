Fonte: tuttonapoli.net

Mario De Rossi, legale dell'attaccante del Napoli Amin Younes, ha parlato del suo futuro a Radio Marte: "Ci auguriamo che possa trovare sempre più minutaggio, non siamo quel tipo di entourage che vuole mettere pressione, sappiamo che la crescita graduale è importante. Sono sicuro che dopo ciò che sta dimostrando sia parte integrante del progetto Napoli, anche perché è stato un investimento a costo zero e ora anche a livello finanziario rappresenta una plusvalenza. Con Ancelotti al timone non ci saranno problemi. Confermo che Younes aveva avuto delle proposte da altre squadre, ora però è protagonista e ha trovato armonia nel gruppo, non ci sono segnali per pensare a un’esperienza diversa l’anno prossimo".