Napoli, il legale Grassani: "Indignato da chi pensa che l'ASL condizioni le gare per interesse"

Mattia Grassani, avvocato del Napoli, nel corso dell'intervento a Radio Anch'Io lo Sport su RadioRai ha preso posizione in maniera abbastanza chiara sulla vicenda della gara non disputata con la Juve: "Quello che mi indigna è che ci siano persone che ipotizzano l'esistenza di ASL che possano condizionare le gare in base agli interessi, senza pensare alla salute della gente. Credo che questo sia un ruolo primario, con un campionato che si deve disputare ma non a rischio della salute delle persone. Il Napoli ha documentato alla FIGC, alla Lega e al Giudice Sportivo che non è stata una propria decisione quella di non andare a Torino, bensì delle autorità competenti".

