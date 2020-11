Napoli, il legale Grassani: "Non è escluso fronte comune tra i club per non lasciare i nazionali"

vedi letture

Tanti, quasi tutti si sono lamentati del fatto che in un calendario già pieno d'impegni in tempi ristretti come quello di quest'anno gli impegni delle nazionali pesano ancora di più. E' possibile che qualche club non lasci partire i propri calciatori convocati? Sul tema s'è espresso Mattia Grassani, legale del Napoli, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non sono ancora coinvolto, ma il calcio sta risentendo del panorama internazionale, la stessa Fifa ha disposto una delibera per delle eccezioni. I club sono i titolari dei diritti alle prestazioni dei giocatori, non è escluso un fronte comune di fronte al non rilascio che è normato dalla Fifa. Tutte le normative a livello nazionale vanno in questa direzione per limitare il contagio, anche in chiave ricorso Napoli, ci chiediamo perché debba essere solo un solo club ed una tifoseria a pagare".