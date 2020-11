Napoli, il legale Grassani: "Questa sentenza ci indigna. Andremo avanti col ricorso"

vedi letture

Il giorno dopo la sentenza della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, l'avvocato Mattia Grassani, legale del Napoli, promette battaglia ai microfoni di RaiNews24: "E' un quadro durissimo, di inusitata gravità, che il Napoli rispedisce al mittente. E' una sentenza più dura e più pesante di quella di primo grado e ci rammarichiamo molto perchè pensavamo di aver messo sul tavolo, durante il dibattimento, carte e documenti per convincere i giudici che il Napoli quella partita non ha potuto giocarla e non che si fosse rifiutato di farlo. Dalle motivazioni emerge 'una patente di scorrettezza e slealtà che indigna tutti, dal presidente De Laurentiis all'ultimo dei magazzinieri. Il Napoli non aveva scelta in quelle ore concitate della vigilia, avevamo in mano i provvedimenti e le ordinanze di due Asl e della Regione Campania che impedivano di viaggiare. Il Napoli non si arrende e non si arrenderà mai. E' un pronunciamento che ci offende, faremo ricorso presso il terzo grado della giustizia sportiva che è il Collegio di Garanzia del Coni e anche, eventualmente, alla giustizia amministrativa, ovvero Tar e Consiglio di Stato".